Kolmekordne maailmameister: Vettel on Hamiltonist küpsem

Käimasolev hooaeg on kujunemas neljakordse maailmameistri Vetteli (Ferrari) ning ühe tiitli vähem võitnud Lewis Hamiltoni (Mercedes) duelliks. Kuue etapi järel juhib sakslane briti ees 25 punktiga. "Sebastian on kogenenum ja rahulikum sõitja kui Lewis," analüüsis šotlane. "Hamiltonil saab raske olema, sest Vettelil on piisavalt suur võidunälg."

Endine vormelipiloot Marc Surer on Stewartiga sama meelt. "Vettelil kaob kehva autoga tuju ära, kuid hea masinaga on ta pidurdamatu," lisas šveitslane.