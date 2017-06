Ujumisliidu peatreener loobub lühikese ametiaja järel töökohast

"Mul on kahju teatada, et pean ujumisliidu peatreeneri kohast loobuma. Peatreeneri kohale kandideerides ja kohta vastu võttes olin teadlik tööga kaasnevast ajakulust ja sellega arvestanud. Paraku teeb elu plaanidesse omad muudatused ning perekondlikel põhjustel pole mul võimalik algselt plaanitu kohaselt panustada. Usun, et ausaam on kohast loobuda kui kvaliteedis järeleandmisi teha. Kuigi periood peatreenerina jäi lühikeseks, on mul hea meel mitme uuenduse üle, mille koos tippsportlaste ja nende treeneritega jõudsime juurutada. Koostöö Eesti Ujumisliiduga sujus hästi ning olen kindlasti valmis kaasa aitama Eesti tippujumise edendamisele ka tulevikus," kommenteeris pressiteate vahendusel otsust Janno Jürgenson.

Janno Jürgensoni juhtimisel loodi erinevate vanuserühmade koondise kriteeriumid ja alustati koondislaste süstemaatilise testimisega, millega treeneritele treeningute planeerimisel tagasisidet anda. Koondise abijõududena kaasati meditsiini ja sporditeaduste erialaspetsialiste ja tööle saadi ka tippspordi komisjon, kuhu kuuluvad kõik koondislaste isiklikud treenerid.

"Olukord on Ujumisliidu jaoks ootamatu. Koostöö sujus hästi ja Janno viis ellu plaani, milles olime juhatuse ja treenerite vahel kokku leppinud. Samas mõistan Janno otsust ja olen tänulik senise töö eest. Õnneks ükski algatatud tegevus seisma või pooleli ei jää, kuue kuuga jõudsime meie tippspordi tegevust süstematiseerida ja hea hoo üles kerida. Tippspordi kogu, mis koondab endas kõik koondislaste treenerid, on see seltskond, kes igapäevast tööd nö põllul teeb. Tegevuste osas on kokkulepped kuni selle aasta lõpuni olemas ja tippspordi kogu on see karavan, mis edasi liigub ja tegevused ellu viib. Seega sportlaste plaanidesse mingeid muudatusi seoses peatreeneri küsimusega ei tule," sõnas Eesti Ujumisliidu president Karol Kovanen.

Kuni juuli lõpuni on peatreener Janno Jürgenson täiskohaga ametis. 14. juunil koguneb EULi juhatus korralisele koosolekule, kus teemat arutatakse. „Seda, kas kuulutame välja uue konkursi või leiame valdkondadele vastutajad oma tippspordi treenerite siseringist, on hetkel veel vara öelda. Analüüsime seda teemat koos treeneritega. Rapsimiseks vajadus puudub, samas on selge, et pikemas perspektiivis on sellele orkestrile dirigenti vaja, et partituuris püsida“ võttis Kovanen kokku edasised tegevused.