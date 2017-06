Olympiakos asus napi võiduga Kreekas finaalseeriat juhtima

Võitjate poolel kogus Nikola Milutinov 14 punkti ja 5 lauapalli ning Georgios Printezise arvele jäi 10 silma ja 7 lauapalli. Panathinaikose eest jõudsid kahekohalise punktiskoorini Mike James ja Nick Calathes, kelle kontole kogunes vastavalt 16 ja 11 punkti.

Olympiakos ja Panathinaikos on omavahel finaalis kohtunud viimased 12 aastat järjest. Viimased kaks tiitlit on läinud Pireuse sadamalinna, kuid ajalooliselt on Panathinaikos veel selgelt edukam klubi, sest neil on 34 meistritiitlit ja Olympiakosel 12.

Seeria neljas kohtumine peetakse neljapäeva õhtul Panathinaikose koduplatsil.