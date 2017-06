Elron paneb käiku jalgpalli erirongi ja Virtsust väljub öine lisapraam

Tallinn-Keila erirong väljub reedel, 9. juunil kell 23.50 Balti jaamast ja kell 23.53 Lillekülast. Rong peatub Keilani kõigis peatustes ning kehtivad tavapärased piletid. Seoses erirongiga ei ole käigus tavapärane Tallinn-Pääsküla väljumine kell 23.25. Reisijad saavad kasutada 23.15 või 23.32 väljuvat rongi.

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo: „Meil on väga hea meel aidata kaasa Eesti rahvuskoondise edule. Kodupublik on täiendava mängija eest ning meie omalt poolt saame tagada, et mängule tulek oleks kiire, mugav ja keskkonnasõbralik, seejuures ei pea muret tundma ka parkimise pärast. Kui erirongi käiku andmine osutub edukaks, saame tulevikus sarnaste ürituste puhul ka teistel suundadel erironge käiku anda.“

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlaku sõnul on Eesti – Belgia MM-valikmängule oodata täismaja ehk üle 10 500 pealtvaataja. „Kui kunagi aastaid tagasi staadioni asukohta otsisime, siis oli selle paiknemisel kahe raudteeharu vahel üks suur pluss – oli selge, et rongiliiklus areneb Eestis aastate jooksul kvaliteetsele tasemele, mis võimaldab publikul mugavalt liikuda Tallinna sees, lähiümbruses ja kaugemalgi. Nüüd on see juhtunud ja meil on hea meel, et selline koostöö Elroniga aset leiab. Soovitan pakutud võimalust aktiivselt kasutada," lisas Pohlak.

Kuna ka saarlaste hulgas on kohtumise vastu elav huvi, siis korraldab TS Laevad Virtsu-Kuivastu liinil 10. juunil kell 02.00 lisareisi, et mängul viibivad saarlased samal ööl koju saaksid.

Kuna koondise väravasuul seisab saarlane Mihkel Aksalu, keda fännid saavad Eestis mängimas näha vaid koondise kodumängudel, siis kasutavad paljud võimalust talle kaasa elamas käia.

Kompensatsiooniks öisele lisareisile jäävad 10. juunil ära reisid Kuivastust kell 16.25 ja Virtsust kell 17.00.