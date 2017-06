Mati Sepa tiim sõidab nimekal purjetamisvõistlusel finaalis

Eesti meeskonnal koosseisus roolimees Mati Sepp, vöörimees Karl Kolk, soodimehed Raul Grigorjev ja Janno Hool ning groodimees Ago Rebane tuli näidata raudseid närve ja võita mõlemad matšid kaotusseisust. Purjetamisele olid kaldal tulnud kaasa elama tuhanded Austria ja Saksa fännid ning seekord õnnestus kodupubliku kurvastuseks eestlastel peale jääda.

Homses finaalis kohtutakse Šveitsi esindaja Eric Monniniga ning parem meeskond kroonitakse 20. Match Race Germany võitjaks.

Match Race Germany on üks legendaarsemaid purjeregatte maailmas, kuhu pääseb vaid kutsetega ja kus võistlevad ala kõrgeima taseme professionaalid – kõik tippmeeskonnad on maailma edetabeli tipust, America’s Cup’i tiimidest, olümpiavõitjad, Euroopa ja rahvuslikud meistrid. Regatt tähistab sel aastal oma 20. juubelit. Juba sellele regatile pääsemine on suursaavutus ja Mati Sepa meeskond startis võistlusel koguni kolmanda paigutusega.

Paat-paadi vastu formaadis võistlusel purjetatakse B40S Match Race Germany Edition tüüpi jahtidega. Võistluse populaarsust näitab see, et 2016. aastal järgis põnevat duell-võistlust Langenargeni kaldal umbes 25 000 inimest, sel aastal oodatakse hea ilma korral juubeliregatti jälgima umbes 40 000 külastajat.