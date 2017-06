2020. aasta iluuisutamise juunioride MM toimub Tallinnas

Eesti Uisuliit teatas esmaspäeval välja saadetud pressiteate vahendusel, et Rahvusvaheline Uisuliit ISU on Eestile andnud õiguse korraldada 2010. aasta juunioride iluuisutamise maailmameistrivõistlused.

Võistlused toimuvad 2.-8. märtsil Tallinnas, Tondiraba jäähallis.

See on kolmandaks rahvusvaheliseks iluuisutamise tiitlivõistluseks, mille korraldusõigus Eestile usaldatud on. Varasemalt on Tallinnas toimunud 2010. aasta täiskasvanute EM ning 2015. aasta juunioride MM.