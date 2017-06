Rogain viis seiklema öisesse Tartusse

Kuigi tegu oli öörogainiga, siis tänu pikkadele suveõhtutele ja tänavavalgustusele läks osalejatel pealampe reaalsemalt vaja vaid võistluse viimasel tunnil. Nädalavahetuseks lubati 20 kraadi sooja – 10 kraadi laupäeval, 10 kraadi pühapäeval. Seega palavusega rinda pista ei tulnud – jooksjate jaoks püsis ilm paras, taevas pilvitu ning ka ühe võistluskeskuse telgi tagurpidi lennutanud tuul vaibus stardiandmise ajaks.

Rogaini korraldaja, Katre Kanne kommenteeris pressiteate vahendusel, et põhjalikku tagasisidet osalejatelt veel uurida pole jõudnud, kuid põgusatest vestlustest on kõrvu jäänud, et üks peamisi mõttekohti raja planeerimisel oli osalejatel Emajõe ületus. Nimelt, ligi 1/3 kaardist asus Annelinnas ja Ihastes, kuhu jõudmiseks pidi ületama Sõpruse või Ihaste silda.

"Eks see sildade ületamine on alati dilemma koht – kas jääda punkte korjama vaid ühele kaldale ja rahulduda sellega, mis sealt koguneb või panna ambitsioonikamad eesmärgid, võtta ette pikemad jooksulõigud üle sildade ja loota, et jõuab ka seal läbi käia piisavalt kontrollpunkte, et jooksupingutus end ära tasuks," selgitas Kanne.

Öörogaini üldvõit läks võistkonnale Õnnevalem, koosseisus Ain Fjodorov ja Eduard Taivere, kes ajaga 3:01.25 ning teenides kolme tunni ajalimiidi ületamise eest ka kaks miinuspunkti, kogusid rajalt kokku 124 punkti.

Teisele kohale tulnud ja esikoha võistkonnale vaid kolme punktiga alla jäänud meeskond Viimase Minuti Team koosseisus Armo Hiie ja Mati Mägi pakkusid võistlusel samuti väärikat konkurentsi.

Kolmanda koha teenis 115 punktiga välja võistkond Lendorav, mille liikmeteks Maido Kaljur ja Tiit Tali.

Rogainisarja kolmas ja ühtlasi ka viimane etapp toimub 16. septembril Viljandis. Registreerumine ja lisainfo internetilehel www.seiklushunt.ee.