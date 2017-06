Selgus Eesti orienteerumiskoondis kodusel MM-il

Evely Kaasiku (24, OK JOKA, 74., 57.)

Annika Rihma (33, OK Põlva Kobras, 55., 78.)

Liis Johanson (34, OK Põlva Kobras, 110., 235.)

Kerstin Uiboupin (25, OK Võru, 161., 133.)

Laura Joonas (23, OK Võru, 182., 426.)

Marianne Haug (21, OK Võru, 179., 239.)

Margret Zimmermann (22, OK Kape, 279., 146.)

Kenny Kivikas (26, OK Ilves, 63., 19.)

Timo Sild (29, Kaitsejõudude SK, 22., 44.)

Lauri Sild (27, Kaitsejõudude SK, 65., 499.)

Sander Vaher (32, Kaitsejõudude SK, 83., 56.)

Kristo Heinmann (28, OK Ilves, 130., 126.)

Raido Mitt (26, OK Põlva Kobras, 307., 160.)

Ats Sõnajalg (27, KEK RSK, 348., 156.)

Võistlusalade kaupa on Eesti esindus järgmine:

Sprint (võisteldakse Tartus, 01.juulil): Evely Kaasiku, Liis Johanson, Kerstin Uiboupin, Kenny Kivikas, Raido Mitt, Kristo Heinmann.

Varuvõistlejad Margret Zimmermann ja Ats Sõnajalg.

Sprinditeade (Viljandi, 2. juuli): Annika Rihma, Evely Kaasiku, Raido Mitt, Kenny Kivikas.

Varuvõistlejad Liis Johanson ja Sander Vaher.

Tavarada (Rõuge, 4. juuli): Laura Joonas, Annika Rihma, Liis Johanson, Timo Sild, Kenny Kivikas, Sander Vaher.

Varuvõistlejad Kerstin Uiboupin ja Kristo Heinmann.

Lühirada (Vitipalu, 6. juuli): Evely Kaasiku, Laura Joonas, Marianne Haug, Timo Sild, Sander Vaher, Lauri Sild.

Varuvõistlejad Kerstin Uiboupin ja Kristo Heinmann.

Naiste teatejooks (Vitipalu, 7. juuli): Annika Rihma, Liis Johanson, Evely Kaasiku. Varuvõistlejad Marianne Haug ja Laura Joonas.

Meeste teatejooks (Vitipalu, 7. juuli): Timo Sild, Lauri Sild, Kenny Kivikas.

Varuvõistleja Sander Vaher.

Koondislaste senised parimad individuaalsed kohad MM-idel: Lauri Sild – 6. lühirajal, Timo Sild – 10. tavarajal, Annika Rihma – 11. lühirajal, Sander Vaher – 22. lühirajal, Kenny Kivikas – 26. sprindis, Evely Kaasiku - 29. lühirajal, Liis Johanson – 29. lühirajal, Kristo Heinmann – 43. sprindis, Marianne Haug – 46. tavarajal, Laura Joonas – 50. Lühirajal

Nii meeste kui naiste teatejooksus on Eesti senine parim koht 6. ning segavõistkondade vahel peetavas sprinditeates 9.

Koondise treenerid on Elo Saue ja Gion Schnyder.

Elo Saue: "Eesti koondis läheb MMile võitlusvalmilt. Kevadised rahvusvahelised võistlused on näidanud, et meiega saab kodukamaral tippkonkurentsis arvestada, seda nii meeste kui naiste konkurentsis. Võistlusteni jäänud viimaste nädalate jooksul teevad koondislased veel mõned olulised võistlusstardid, analüüsime võistlusmaastikke ja nendel orienteerumist ning anname vaimsele valmisolekule viimase lihvi. Kõigil sportlastel ja koondisel tervikuna on eesmärgiks teha MM-il oma senised parimad sooritused. Eks näis, milliste kohtadeni see viib!"

Gion Schnyder: "Minu jaoks on positiivne see, et MM-koondise koostamine oli keerulisem kui oleksin seda arvanud kaks aastat tagasi, mil tiimiga (Team 2017) ettevalmistust alustasin. Noor tiim on kahe aastaga arenenud ja kasvanud, kuigi tiimi ja sportlaste areng pole olnud tagasilöökideta. MMi starti ei lähe me imet lootma, vaid kindla teadmisega, et oleme koos kõvasti vaeva näinud ning eesmärgiga oma arenguhüpet ka teistele näidata."