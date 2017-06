Balti mere riikide BMX-võistlusel oli parimaks eestlaseks Siim Lepik

Pühapäeval jagati medaleid Balti mere riikide BMX-rattakrossivõistlustel King of Tallinn. Lõviosa esikohtadest läks lätlastele, Eesti parim oli eliitklassis neljanda koha saanud Siim Lepik.

Elamusspordikeskuses Spot of Tallinn peetud Balti mere riikide BMX-rattakrossivõistlustel King of Tallinn näitas eliitklassis head taset Siim Lepik. 19-aastane Tartu kutsehariduskeskuse abiturient sõitis enamiku ajast esikolmikus ja taandus lõpusirge haaravas heitluses napilt neljandaks. Esimesena finišeeris lätlane Ansis Uškaurs, kes võitis ühtlasi ka Balti mere riikide karikavõistluste esimese etapi.

"Stardist sain hästi minema, esimene sirge ja teine sirge tulid hästi välja," sõnas Lepik võistluse järel. "Viimases viraažis nägin, et lätlane läheb välja, proovisin seest rünnata ja sain kõigega hakkama. Ta suutis aga minust pärast mööduda ja tagant tuli venelane hooga, mis neid aitas. Minu jaoks oli see suur üllatus, et mul täna nii hästi läks."

Eile peetud Peetri mängudel tundis Lepik esikoha napsanud leedulase Gabrielius Pabijanskase ja tugevate lätlaste ees veel pisut aukartust. Kui konkurendid alustasid BMX-krossisõidu treenimist juba seitsmeaastasena, siis tema alles neljateistkümnesena.

"Jään stardikiirendusega väga palju maha ja pisidetailidega raja peal," tunnistas Lepik. "Treener ütles, et muidu sõidan väga hästi, areng on hea olnud."

Eesti BMX-krossipoisse juhendab lätlane Klavs Lisovskis, kes on tulnud neli korda Euroopa meistriks. "Eesti taseme on ta kõrgeks teinud," jätkas Lepik. "Mida tema mulle õpetab, õpetan mina lastele. Ma teengi põhiliselt trenni tulevikulootustele. Kaugele mina jõuan, eks seda ole näha, aga ma tahan noori ka aidata."

Lõviosa esikohtadest rändas Lätimaale. Suuremate poiste finaalides olid esindatud ka võõrustajad, mis suurendab lootust, et sihikindlalt harjutades võib järgmine kord võite ka koju jääda.