Kirt: tuule tõttu jääb tulemus natuke kripeldama

Normi täitmine oli loomulikult positiivne, kuid päris rahule Kirt võistlusega ei jäänud. "Ma tundsin, et vorm hakkab heaks minema," tõdes parimal katsel 83.53 kirja saanud Kirt pärast võistlust ERR-ile. "Teadsin, et see on oluline võistlus. Tuul oli - nagu näha, olid katsed võimsad, aga oda ei jõudnud lihtsalt lõpuni välja. Sellepärast jäi võib-olla ka natuke kripeldama."

Tanel Laanmäe esimene võistlus sel hooajal jäi soojenduskatsel saadud vigastuse tõttu poolikuks, kuigi kolm võistluskatset mees siiski tegi. Neist parim andis tulemuseks 78.14. Tugevast konkurendist tundis puudust ka Magnus Kirt.

"Sellist surinat, nagu eelmisel aastal, sisse ei tulnud," kommenteeris Kirt. "Kahju et Tanelil vigastus küljes on. Lootsin, et kui ta juba välja tuleb, tuleb äkki ka kõva duell, aga seekord mitte."

Kuulitõukes on sellel hooajal tugeva arengu teinud 20-aastane Jander Heil. Mullusega võrreldes on isiklik rekord paranenud juba rohkem kui meetri võrra ning pühapäeval tõugatud uue tippmargiga 18.60 tõuseb ta Eesti kõigi aegade edetabelis 13. kohale.

"Selle ilusa arengu taga on hea järjepidavus," arvas Heil. "Olen saanud ilusti teha, pole mingeid vigastusi olnud. Eelmine aasta oli mure põlvedega, see aasta on kõik hästi läinud."