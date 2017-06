Marko Albert võitis karjääri teise poolpika Ironmani

Teiseks tulnud kanadalane Taylor Reid kaotas Albertile finišis 2.27, kolmanda koha sai ameeriklane Christopher Baird (+4.00). Ujumisdistantsi läbis Albert ajaga 22.55, rattasõit võttis aega 2:13.44.

Alberti jaoks on tegemist karjääri teise poolpika Ironmani triatloni võiduga, esimest korda sai ta sellega hakkama 2012. aastal USA-s. Poolpika Ironmani kogudistantsiks on 70,3 miili ning koosneb 1,9 km pikkusest ujumisest, 90 km pikast rattadistantsist ning 21,1 km pikkusest jooksust.

#IM703Victoria Estonia's @pantaani is your 2017 IRONMAN 70.3 Victoria champion in a winning time of 3:58:36.