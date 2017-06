Kõhuviirusega hädas olnud Dovizioso võidutses koduetapil

Karjääri kolmanda võidu võtnud Dovizioso edestas teisena lõpetanud hispaanlast Maverick Vinalest (Yamaha) 1,281 ning kolmanda koha saanud kaasmaalast Danilo Petruccit (Ducati) 2,334 sekundiga. Valentino Rossi (Yamaha) lõpetas neljandana.

Võistluse eel kõhuviirusega hädas olnud Dovizioso haaras liidripositsiooni 14. ringil ning sai pärast Gianfranco Bonera triumfi 1974. aastal esimeseks itaallaseks, kes Itaalia masinaga kodupinnasel võidutsenud. Viimati sai Ducati Mugellos etapivõidu 2009. aastal, kui triumfeeris austraallane Casey Stoner.

Enne etapi algust mälestati 69 sekundit kestnud leinaseisakuga sama numbri all võistelnud 2006. aasta maailmameistrit Nicky Haydenit. Ameeriklane põrkas mais rattatrennis kokku mööduva autoga ning suri saadud vigastustesse haiglas.

MM-sarja üldliidrina jätkab Vinales, kellel on kuue etapi järel 105 punkti. Teisel kohal oleval Doviziosol on 79 silma, kolmas on Rossi 75 punktiga.