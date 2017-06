19-aastase lätlanna võidukas teekond sai jätku

Avasetis kaotas Ostapenko koguni neljal korral oma servi, kuid alistas teises setis austraallanna 36 minutit kestnud mängu järel. Kolmandas setis võttis lätlannal võiduni jõudmiseks aega 51 minutit.

Maailma edetabelis 47. pügalal asuv Ostapenko on esimeseks Läti naistennisistiks, kes suure slämmi turniiridel veerandfinaali jõudnud. Kaheksa parema hulgas on Ostapenko vastaseks 11. asetusega taanlanna Caroline Wozniacki, edu korral ootaks lätlannat poolfinaalis paaride Garbine Muguruza – Kristina Mladenovic ning Venus Williams – Timea Bacsinszky võitja.