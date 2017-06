Suurbritannia meister grupisõidus pääses napilt autoavariist

Aqua Blue Sporti meeskonnas leiba teeniv mees helistas koheselt ka politseisse, kuid sealt öeldi, et just tema peaks vahejuhtumi pärast vabandust paluma, kirjutab Spordipartner.

Blythe kirjutas Twitteris, et tundis puudust kaamerast, mis oleks ohtliku olukorra fikseerinud. Ta postitas oma kontole pildi autost ja soovitas sellele masinale "ühe näpuga lehvitada".

For calling the driver a "stupid old man" ... they were not made to apologise to me for almost killing me and scratching my bike.