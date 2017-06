Eesti võrkpallikoondis võttis Maailmaliigas võõrustajate üle kindla võidu

57-protsendilise rünnakuefektiivsusega Eesti resultatiivseim oli 18 punkti toonud Robert Täht, Timo Tammemaa arvele jäi 11 ning Oliver Venno lisas kümme silma.

3. divisjonis jätkavad täiseduga Saksamaa ja Hispaania, kaks võitu ja ühe kaotuse saanud Eesti on kuuendal kohal. Maailmaliiga teisel alagrupiturniiril võõrustavad eestlased järgmisel nädalavahetusel Katari, Venezuelat ning Kreekat. Põhiturniiri kolm parimat koondist pääsevad ülejärgmisel nädalavahetusel Mehhikos toimuvale finaalturniirile, mille võitja pääseb järgmiseks hooajaks Maailmaliiga teise divisjoni

Enne kohtumist:

Eesti naiskond avas F-alagrupi turniiri 3:1 võiduga Soome üle, eile õhtul oldi 3:2 paremad Prantsusmaast. Vahepeal tuli nii Saksamaale kui Sloveeniale 0:3 alla vanduda. Enne viimast vooru hoiab täisedu nelja võiduga esikohta Saksamaa, Sloveenia on kolme võiduga teine. Kuigi juhul kui Eesti alistab Portugali ja Soome Sloveenia, püütakse sloveenitarid võitude arvult kinni, aga kogutud punktidega jääb Sloveenia Eestist kindlasti ettepoole. Seega paraku valiksarja kolmandasse ringi pääsemise nimel Eesti enam ei heitle, küll on aga mängus kolmas koht, kus enne viimast päeva on nii meil kui Portugalil kaks võitu.

"Saab olema raske matš, sest kodupublik annab Portugalile kindlasti kõva toetuse juurde, aga meie eesmärk on kaitsta grupi kolmandat kohta," lausus naiskonna juhendaja Andrei Ojamets.

Rahvusmeeskonna jaoks jõuab Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi alagrupiturniir tänasega poole peale. Alustati 3:2 võiduga Hiina Taipei üle, eile tuli 1:3 alla vanduda Tuneesiale. Täna mängitakse Montenegroga, kes alistas Aafrika võistkonna 3:2 ja Aasia oma 3:1. "Tahaksin loota, et oleme piisavalt südid, et näidata platsil hoopis teistsugust suhtumist kui eile. Fakt on see, et Montenegro mängib kodus ja neil on kindlasti toetajad saalis. Kui me endale ise nõrkust lubame, ei pruugi me geimigi saada. Kui aga suudame ise mehed olla, võime vabalt võita. Kõik on meie endi kätes," rääkis koondise diagonaalründaja Renee Teppan.

Montenegroga oldi vastamisi ka eelmisel reedel MM-valiksarja teise ringi matšis, kus rahvusmeeskond saavutas ülimalt pingelises ja tasavägises kohtumises 25:23, 27:25, 25:23 võidu. Selle matšiga võrreldes pole balkanlastel vigastatud kapten Vojin Ćaćićit. Nurgaründajat asendab põhikoosseisus Božidar Ćuk, kes panustas eilsesse võitu koondise parimana 18 punkti.

Juba reedel alustab koondis koduses Kalevi spordihallis Maailmaliiga teist alagrupiturniir, kus läheme vastamisi Katari, Venezuela ja Kreekaga.

Eelnevalt mainitud seitsme koondise kõrval on kolmandas tugevusgrupis Austria, kes on lisaks meie rahvusmeeskonnale sarja teine debütant, Hispaania, Kasahstan, Mehhiko ja Saksamaa.

Käesoleva ja järgmise nädalõpu jooksul toimub kolmandas tugevusgrupis kuus alagrupiturniiri, mille käigus peavad kõik koondised kuus kohtumist. Juba kahe nädala pärast ootab Mehhikos Leónis ees finaalturniir, kuhu pääsevad võõrustajate kõrval üldise paremusjärjestuse kolm paremat võistkonda. Juhul kui põhiturniiri esikolmikusse kuulub ka Mehhiko, siis ka neljandaks jäänud koondis. Turniiri võitja kerkib järgmiseks hooajaks Maailmaliiga teise tugevusgruppi.

Põhiturniiri paremusjärjestuse määramisel vaadatakse esmalt võitude ja seejärel punktide arvu (3:0 ja 3:1 annavad võitjale kolm punkti, 3:2 võitjale kaks ja kaotajale ühe). Nende võrduse korral kõrvutatakse geimide ja punktide suhet ning kui koondiste vahel püsib endiselt viik, teenib parema koha riik, kes võitis viimase omavahelise kohtumise.