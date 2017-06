Räim tõi Hammer Seriesi teisel etapil meeskonnale punkte

Eesti meistri panusest jäi aga väheks, sest Israel Cycling Academy pidi teist päeva järjest leppima viimase kohaga, vahendab Rattauudised.ee.

"Veremaitse oli suus. Kunagi sai samasuguse laksu kätte Pärnu kriteeriumilt, kui oli hooaja esimene start ja temperatuur mõned kraadid üle nulli," meenutas Räim oma Facebooki postituses. "Kuna sõit oli lühike, siis arvata oli, et tuleb põhjagaasiga sõita ja nii ka oli. 96 km ja 47 km/h keskmine kiirus. Pidin finišitest punkte võtma. Mõned sain, aga tahtnuks enamat. Pole end sel nädalal väga intensiivselt liigutanud ka ja see võis põhjus olla, miks kops nii koos oli. Aga hetkel olen rohkem mõtetega järgmise nädala Slovakkia tuuri peal. Nii, kui mõnda finišit läksin panema, siis taastuda pärast seda oli ikka ääretult raske. Ühes finišis vedasid käigud mind alt ja pidin korra istuma tagasi sadulasse. Sealt oleks ehk natuke rohkem punkte saanud ning lõpufinišis samamoodi. Olin enam-vähem possal, et mõni lisapunkt teenida, aga minu ees olevad vennad oleks peaaegu aeda sõitnud ja panid pidurid blokki."

Etapivõidu pälvis Trek-Segafredo, kes edestas Lotto-Soudalit ja Cannondale-Drapacit. Kokkuvõttes juhib aga Team Sky, kes stardib pühapäevasel meeskondlikul temposõidul 32 sekundit enne Team Sunwebi. Nippo-Vini Fantini läheb rajale minut ja Lotto-Soudal 1.12 hiljem.

Üldvõidu nimel saavad kaasa rääkida kaheksa esimest klubi. Ülejäänud klubid, teiste seas ka Israel Cycling Academy (Räim peaks kuuluma koosseisu) stardivad nn B-finaalis. Israel Cycling Academy läheb rajale eelviimaselt, 15. kohalt. 14,5 km pikkust ringi läbitakse kolm korda. Võidu pälvib esimesena finišijoone ületav tiim, arvesse läheb neljanda ratturi aeg.