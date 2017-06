Roomassaares purjetatakse pühapäeval finaalides

Saaremaa Merispordi Seltsi regatil purjetamise Eesti meistrivõistluste sarja raames võistlevad 165 Eesti ja Läti purjetajat ning purjelaudurit said laupäeval nautida Roomassaare lahel üsna reipalt puhunud läänetuult. Kui reedel võistlejad tormiste olude tõttu üldse merele ei pääsenud, siis võistluse teisel päeval said paadid kirja neli ning osad surfarid viis ja teised kolm sõitu.

Klasse Zoom8, Laser 4.7 ja RS:X ootavad pühapäeval pärast fliidisõitude seeria lõpetamist ees ka poodiumikohad paika panevad finaalsõidud.

RS:X purjelaual finišeeris kõigis laupäeva sõitudes esimesena Eesti olümpiasurfar Ingrid Puusta (Noblessneri Jahtklubi). Tema järel on teisel positsioonil Rainer Kasekivi (Pirita Surfiklubi) ja kolmas Marcus Pertelson (Tallinna Purjelauakool), kes juhib juunioride arvestust.

Zoom8-l oli konkurentidest kindlalt üle Jakob Haud (Rein Ottosoni Purjespordikool), kes võitis laupäeval kõik sõidud ning on sellega klassis liidriks. Teisel positsioonil on Hugo Vaino (ROPK) ning kolmas Mari-Ann Raud (Tallinna Jahtklubi), kes on ühtlasi parim tüdruk.

Evo Annus (ROPK) on esikohal Laser 4.7 klassis, tema kontol on praegu kaks sõiduvõitu. Järgnevad Silver Vahstein ja Daniel Rüütel Saaremaa Merispordi Seltsist. Neidude arvestuse parim on Nele Leit-Teetlaus (Pärnu Jahtklubi).

Optimist klassis valitsevad Läti purjetajad – esimene on nii üldarvestuses kui tüdrukutest Elza Cibule, teine Eduards Plavins ja kolmas Eduards Mucins. Parima eestlasena on Georg Ristal (ROPK) 7. kohal, nooremate ehk U-13 arvestuses aga juhib Mia Marin Lilienthal (ROPK).

Formula purjelaual on kindel liider Tristen Erik Kivi Saaremaa Surfiklubist. Võrdsete punktidega on praegu teisel ja kolmandal positsioonil vastavalt Timo Runge (Team Mahe) ja Peeter Kask (Team Extreme).

Noorukeste Techno 293 U-15 purjelaudurite hulgas õnnestus laupäevastes tuuleoludes finišisse jõuda vaid Joonas Vääril (NYCS), kes seega ka klassis juhib. U-17 klassi esikolmiku moodustavad Renar Roolaht, Daniel Schneider (mõlemad TPLK) ja Raul Mihkel Anton (NYCS).