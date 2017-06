Solbergi poeg sai rallikrossi võimsaimas masinaklassis esimese võidu

Solbergi poeg osaleb sel hooajal Põhjamaade meistrivõistlustel Läti litsentsiga ja enda isa eelmiste hooaegade Citroen DS3-ga, millega Petter Solberg tuli maailmameistriks.

Põhjamaade meistrivõistluste avaetapil kolmanda koha saanud Oliver Solberg tõusis teisel etapil Rootsis Arvikas poodiumi kõrgeimale astmele. Noormees võitis kolmest eelsõidust ühe ja pääses poolfinaalidesse teisena. Enda poolfinaalist pääses ta esimesena finaali, kus võttis kindla võidu, edestades teisena lõpetanud Thomas Bryntessoni ligi viie sekundiga. Kolmanda koha sai Mats Öhman.

"See on nii kuradima lahe! Fantastiline tunne!" ei hoidnud noormees võidu järel tundeid vaka all.

Vahetult enne poolfinaalsõitu hakkas Arvikas vihma sadama, noor Solberg polnud aga kunagi varem märgades oludes sõitnud. "Olin väga närvis, kui sadama hakkas, aga tänu Johan Kristofferssonile (rallikrossi MM-sarja üldliider, Petter Solbergi tiimikaaslane – toim), Tommy Rustadile ning mu emale-isale läksin rajale ja andsin ikkagi endast parima," ütles Oliver Solberg pärast võistlust. "Väga mõnus oli võita!"

Poja saavutus jättis sügava mulje ka Petter Solbergile, kes pühkis finiši järel pisaraid. "Olen muudkui ainult nutnud, mul pole sõnu," tunnistas Solberg. "Et teha seda, mida tema tegi, peab olema päris tugev ja pea peab olema õiges kohas. Tal on enda eesmärgid ja viis, kuidas neid saavutada ja ma olen selle üle väga õnnelik. Seda oli ülilahe pealt vaadata."

Oliver Solberg võistleb rallikrossis esimest hooaega, lisaks teeb ta autorallis kaasa Läti meistrivõistlustel, kuna seal antakse nii noortele sõitmiseks litsents. "Minu unistus on saada parimaks. Selleks on veel pikk tee käia, vajan kogemusi ja palju on veel vaja ära teha, aga sellest ma unistan," avaldas noor Solberg. "Pean palju tööd tegema, treenima nii füüsilist kui ka vaimset poolt. Pean ainult sõitma, sõitma, sõitma!"

Solberg tõusis kahe etapi järel ka Põhjamaade meistrivõistluste liidriks, olles kogunud 54 punkti, teine on Bryntesson 51 punktiga. Kokku on kavas kuus etappi.