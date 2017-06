Ronaldo pidas võidu võtmeks Zidane’i sütitavat kõnet

Esimene poolaeg oli küllaltki võrdne ja lõppes 1:1 viigiga, pausi järel uuesti väljakule tulles panid Reali mängijad aga sisse teise käigu ja domineerisid teist poolaega täielikult.

Ronaldo lõi Reali avavärava ning skooris ka teisel poolajal. "Zidane pidas poolajal väga sütitava kõne, ta ütles, et tõesti usub meisse," rääkis Ronaldo. "See on meie jaoks olnud imeline hooaeg. Oleme esimene meeskond, mis võitnud Meistrite liiga kahel hooajal järjest ja mina lõin kaks väravat. See on meile veel üks rekord ja mängijad väärivad seda, ka mina väärin seda, sest lõin kaks väravat ja olen Meistrite liiga parim väravakütt."

Isco arvates oli finaalmäng Reali tänavune parim esitus. "Esimene poolaeg oli väga raske, aga teisel poolajal nägime Madridi Reali selle hooaja parimat mängu," sõnas Isco.

Walesi koondislane Gareth Bale pääses samuti kodupubliku ees natukeseks ajaks platsile, vahetades 77. minutil välja Karim Benzema. "Milline uskumatu õhkkond! Staadion oli suurepärane ja linn tegi finaali korraldades väga head tööd," kiitis Bale. "See on olnud raske hooaeg, aga olen kõvasti vaeva näinud. Ma ei uskunud, et saan finaalis mängida, aga raske töö tasus end ära. Tegime ajalugu, oleme 12. võidu üle väga õnnelikud."

Juventuse väravavahist, 39-aastasest Gianluigi Buffonist saanuks Itaalia klubi võidu korral vanim Meistrite liiga võitja, paraku pidi Juventus taas kaotusega leppima, see oli neile viies järjestikune Meistrite liiga finaalikaotus. "Oleme pettunud. Mängisime esimesel poolajal väga hästi, uskusime, et oleme võimelised võitma," tunnistas Buffon. "Ma ei oska selgitada, miks me teisel poolajal niimoodi mängisime. Real väärisi teise poolaja järel võitu. Nad näitasid enda klassi ja seda suhtumist, mis peab sellistes mängudes olema."