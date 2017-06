Reali president: Zidane võib eluks ajaks meie klubisse jääda

Real alistas Cardiffis peetud finaalmängus 4:1 Juventuse, domineerides täielikult teist poolaega. 90 minutiga lõi Real Juventusele rohkem väravaid kui Itaalia klubile oli löödud viimase 12 Meistrite liiga mänguga kokku.

Zidane’i juhtimisel võitis Real tänavu viieaastase vaheaja järel ka Hispaania liiga. Viimati tegi Real kuldse duubli – esikoht koduses liigas ja eurosarjas – 1958. aastal.

"Zidane võib eluks ajaks Madridi Reali jääda," ütles klubi Perez raadiojaamale Cadena Ser. "Iga Reali fänn on talle tänulik. Ta tõstis meie taset, kui siia 2001. aastal mängijana saabus. Siis oli ta maailma parim mängija, nüüd on ta maailma parim treener. Ta on meie peatreener olnud 17 kuud, aga ta on juba võitnud kõik, mis võimalik."

"Ma ei oska öelda, kas jään Reali eluks ajaks, aga olen klubile väga tänulik kõige eest, mis nad on mulle andnud," ütles Zidane pressikonverentsil. "Mängisin Realis aastaid ja tunnen, et olen osa neist. Olen õnnelik, et kuulun sellesse klubisse, sellesse meeskonda. Iga mängija on täitnud enda rolli ja see ongi sel hooajal olnud meie edu võti."

Avapoolaeg lõppes Cardiffis 1:1 viigiga, pärast poolajapausi oli Realil aga uus hingamine. "Ütlesin mängijatele, et nad jätkaksid sellega, mida juba tegid, aga mängiksid veel laiemalt ja survestaksid vastaseid rohkem," avaldas Zidane. "See töötas imeliselt. Pole lihtne Juventusele neli väravat lüüa."