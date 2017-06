8000 punkti mees Janek Õiglane: suur üllatus, et suutsin sellise summa teha

Eelmisel nädalavahetusel 8000 punkti meeste klubisse astunud Janek Õiglane parandas paari aasta vanust isiklikku rekordit ligi saja punktiga. Londoni maailmameistrivõistluste normist veel puuduvad 63 punkti kripeldama ei jäänud.

"Tegelikult on kõige suurem heameel, et olen terve," sõnas Õiglane ETV-le. "Enne võistlust oli põlvega probleem ja ei olnud teadlik, kuidas põlv vastu peab. Aga üllatavalt hästi pidas vastu ja mitte midagi ei tunnegi. See on kõige positiivsem. Ei läinudki mõttega teha suur summa, sest ei teadnud, mis seisus olen. See oli tegelikult minu jaoks suur üllatus, et suutsin sellise summa teha."

Üksikalade isiklikud rekordid paranesid 100 ja 400 meetri jooksus. Väga lähedal oma tippmarkidele oli Õiglane ka hüppealadel ja kuulitõukes.

"Rahule jäin tegelikult veel kõrgus-, kaugus- ja teivashüppega. Kaugushüppes oli teine katse mu elu parim hüpe, aga oli üks sentimeeter paku peale ja kahjuks ei vedanud," ütles Õiglane. "Kõrgushüppes ei osanud öelda, mis seisus olen, sest aasta aega ei olnud ühtki kõrgushüppeliigutust isegi teinud. Mõtlesin enne võistlust, et kui hüppan 1.97, siis on väga kõva sõna. Suutsin isegi 2.03, mis on minult ikka väga super. Teibas tegin oma ilusa hüppe ära - 4.90 - ja kümpi isiklik rekord."

Londoni maailmameistrivõistluste normi on võimalik täita veel nelja nädala pärast, kui Tallinnas Kadrioru staadionil selgitavad seitsme riigi mitmevõistlejad Euroopa Superliiga võitjat. "Tegelikult enne hooaega mõtlesin, et kõige suurem eesmärk on kodus Superliigal, sest see on esimest aastat Euroopa meistrivõistluste nime all ja see on tegelikult suur eesmärk. MM on ainult boonus ja kui sinna saab, siis lähen samuti suurte eesmärkidega."