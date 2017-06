Mailis Pokk jätkab Saksamaal: mulle meeldib treeneri tööeetika

Esimest korda aasta naiskorvpalluriks valitud Mailis Pokk tunnistab, et hooaeg Saksamaa klubis Keltern kujunes üle ootuste edukaks. Sama klubiga on tal leping ka järgmiseks hooajaks.

Hiljuti 25. sünnipäeva tähistanud Mailis Pokk tegi lõppenud hooajal välisklubis läbilöögi. Kelterni naiskond võitis Saksamaa meistrivõistlustel hõbemedali ning jõudis tugevuselt teises EuroCupi sarja alagrupist edasi. Pokk mängis palju ja tulemuslikult, tagatipuks valiti ta aasta naiskorvpalluriks.

"Hea tunnustus! Selle nimel ma ei ole mänginud, vaid ongi selline tore auhind. Hea, kui märgatakse tööd mida olen teinud," sõnas Pokk ETV-le.

Tartus korvpallitreeningutega alustanud Pokk sai välisklubis jalad maha teisel katsel. Esimene käik Saksamaale viis aastat tagasi ei toonud loodetud läbilööki ja Pokk tuli tagasi Eestisse. Mullu augustis läks uuele ringile.

"Ma arvan, et esimesed kaks hooaega olid eneseotsimised ja vaatamine, kuidas profikorvpalluri elu on. Nüüd juba teadsid, kuidas lähed. Ja enesekindlalt. Nüüd oli mänguaeg ja kõik muu ikka hoopis teine. Minu põhiülesanne on mängida kaitses ja võtta vastaste põhimängijad maha. See on minu esmane roll. Rünnak tuleb pärast seda."

Kui Pokk mängis veel Eestis, oodati temalt suuremat panust ka punktide näol. Lõppenud hooajal viibis ta eurosarja ja Bundesliga mängudes väljakul keskmiselt 25-26 minutit, tuues hea visketabavuse juures keskmiselt kaheksa punkti.

"Loomulikult on kodus alati hea mängida," lausus Pokk. "Ma mängiks ka hea meelega siin, aga ma arvan, et see ongi tasemevahe. Tase on tõesti välismaal kõrgem, samuti on konkurents kõvem ja pead silma paistmiseks natuke rohkem vaeva nägema kui Eestis, kui oled üks põhitegijatest."

Pokk, kes kuulub ka Eesti koondise võtmemängijate ringi, pikendas Kelterni klubiga varakult aasta võrra lepingut. "Klubi on alles teist aastat meistriliigas ja klubil oli tõesti väga edukas aasta. See, et Eurocupis kvalifikatsioonist ja alagrupist edasi saime - see oli juba tõsiselt suur samm edasi. Ma tundsin end seal enesekindlalt, mulle meeldivad treener ja tema tööeetika. Sellepärast pikendasin seda hetkel ühe aasta võrra. Eks siis ole näha, kuidas peale seda hooaega läheb."