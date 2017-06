Esimese Rimi Juunijooksu võitsid keskmaamees Raimond Valler ja Kaisa Kukk

Valler läbis 5 km pikkuse jooksu ajaga 15.31,1. Ainult 2,3 sekundiga jäi temast maha teisena lõpetanud Sander Vaher (Kaitsejõudude Spordiklubi) ja 16,6 sekundiga Valleri klubikaaslane Bert Tippi. Neljanda kohaga pidi seekord leppima viimasel ajal mitmel jooksul end heast küljest näidanud spordiklubi ProRunner esindaja Rauno Reinart, kes kaotas võitjale 24,5 sekundiga.

Rimi Juunijooksu stardipaugu andis olümpiavõitja Gerd Kanter koos poeg Kristjaniga. Alates 500 meetrist kuni teise kilomeetrini dikteeris tempot Rauno Reinart, siis läks ette Sander Vaher, kes vedas gruppi peaaegu lõpuni. Valleri ja Vaheri vahe püsis pea kogu jooksu vältel 15-20 meetrit. Alles viimasel kilomeetril tõmbas Valler selle vahe kinni ja lõpus möödus Vaherist.

Raimond Valleri sõnul läks ta Rimi heategevusjooksule eesmärgiga teha üks korralik tempotrenn. "Kuidagi kukkus nii välja, et avanes võimalus võidu peale minna. Ei olnud ülemäära tugev pärast pingutus. Täpset selline nagu planeerisingi – 3.10 tempo kilomeetri kohta," rääkis Valler ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. Ta arvas, et Rauno Reinart võiks kiiremini joosta, aga Reinart vajus 1,5 km enne lõppu ära. Sander Vaherist möödus Valler viimasel 300 meetril.

"Rada oli väga käänuline, seega pidin tihti hoo täitsa maha võtma, aga mul on väga hea meel – võit tuli boonusena. Ma ütlen ausalt, et ma ei tundnud seda noormeest, kes teiseks jäi, seega ma eeldasin, et ta pingutab üle ja kukub ära, aga ta tegi väga korraliku jooksu," kiitis Valler konkurenti Sander Vaherit.

Raimond Valler ei ole veel kindel, millal saab oma põhidistantsil, 800 m jooksus selle välishooaja avastardi teha. "Võibolla järgmisel nädalavahetusel Balti meistrivõistlustel. Mul on achilleuse põletik ja naelikuid ei taha väga jalga tõmmata, enne kui jala korda saan," ütles Valler.

Valleri järel täna teiseks tulnud Sander Vaheri sõnul on ta tänase jooksuga vaatamata Vallerile allajäämisele rahul. "Tahtsin kiiret trenni ja see jooks sobis selleks väga hästi. Tundub, et Valleri vastu poleks ka mingisuguse teise taktikaga saanud," tõdes Vaher. "Lõpus sain tunda, et 800 m jooksja kiirus on siiski midagi muud. Ainuke võimalus oleks olnud varem spurtima hakata, aga oleks on oleks…," lisas Vaher.

Naistest võitis heategevusliku Rimi Juunijooksu ajaga 18.06,6 klubi Treeningpartner esindaja Kaisa Kukk. "Tegin lõigutrenni eest, koha nimel väga pingutada ei tulnud. Kiirust mul on, aga pikki otsi ei ole jooksnud," lausus Kukk nädala pärast eesseisvat Narva poolmaratoni silmas pidades.

Ühe minutiga kaotas talle teisena lõpetanud Katrina Stepanova (Sparta). Kolmanda koha sai saarlanna Liliana Torn ajaga 19.33,4.

Heategevusliku Rimi Juunijooksu igast osavõtutasust annetatakse heategevuseks 30% Eesti Lasterikast Perede Liidu laste spordifondi.