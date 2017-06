Venemaa olümpiavõitja karjäär jätkub ka 42-aastaselt

Septembris 42-aastaseks saav Tetjuhhin alustas profivõrkpalluri karjääri 1992. aastal Belgorodi Belogorjes. Nüüdseks veerand sajandit kestnud edulugu pole lõppenud, ka hooajal 2017-2018 võib teda näha Superliiga paremikku kuuluva Belogorje särgis, vahendab Volley.ee.

Klubi presidendi ja peatreeneri Gennadi Šipulini sõnul lükkas Tetjuhhin treeneritööle siirdumise järjekordselt edasi ja soovib jätkata mängijana. "Ma ei hakanud teda takistama," tunnistas Šipulin. Tetjuhhin on viimastel aastatel mänginud jõudusäästvalt, mänge ja võistluspaiku valides. Tähtsamates mängudes on ta aga alati platsil. Ilmselt ei ole vigastused teda liiga sagedasti tülitanud.

Sergei Tetjuhhin sündis 23. septembril 1975 Ferganas (Usbekistan). Nurgaründaja on 197 cm pikk ja kaalub alla 90 kilo. Välisklubis on ta end proovile pannud vaid 1999-2001 Itaalias – Parma Maxiconos. Ta on aidanud Venemaa meeskonnal võita iga värvi olümpiamedaleid, neist üks on kuldne (2012).