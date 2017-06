VIDEO | Liverpooli jalgpalliklubi tähistab täna 125. sünnipäeva

Happy 125th birthday to us! ????



Our story, narrated in 125 seconds – listen in…#LFC125 pic.twitter.com/yJx6iMO1Tx — Liverpool FC (@LFC) June 2, 2017

Videot jagas ka Liverpooli kaitselegend Jamie Carragher. "See on väga hea.. ühtlasi soovin klubile palju õnne – meil pole üldse halvasti läinud!" kirjutas Carragher Twitteris.

This is very good......oh & Happy 125th Birthday @LFC ????not done too bad have we! https://t.co/tLISdovU7H — Jamie Carragher (@Carra23) June 3, 2017

Loomulikult ei jätnud sellele vastamata Gary Neville, Carragheri kunagine rivaal Manchester Unitedis. "Esimesed 100 olid okei, aga siis liitusid sina klubiga!" kirjutas Neville.