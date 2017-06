Kompany Eesti - Belgia mängu eel: unistus MM-ist aitas mul toime tulla

31-aastane keskkaitsja, kes tegi oma koondisedebüüdi juba 17-aastaselt, mängis Belgia eest viimati 2015. aasta oktoobris. Möödunud suvel toimunud Euroopa meistrivõistlused jäid Kompanyl vahele kubemevigastuse tõttu, samuti on belglast kimbutanud erinevad jalavigastused.

"Kõige raskematel hetkedel oli (unistus MM-ist – toim.) mu suurimaks motivaatoriks," vahendab Reuters Kompany sõnu. "Kui ma MM-ile ei pääse, ei puhke ma nutma, kuid minu jaoks oli tähtis turniiriks valmistuda ning ennast vormis hoida."

"Ma pole veel kindel, kuid ilmselt jääb järgmine hooaeg minu koondisekarjääri viimaseks, seega loodan järgmisel aastal kogeda suurepärast MM-i. Ma mõistan, et inimesed on mures olnud ja kahelnud, kas ma suudan tagasi tulla, kuid ausalt öeldes ei häirinud see mind kunagi," jätkas Kompany.

"Ma tean oma taset. Kui ma saan parimate mängijatega koos treenida, tean, et saan nendega ka koos mängida. Ma olen alati enesekindel olnud." Kompany sõnul vajas Manchester City peatreener Pep Guardiola veidi veenmist, enne, kui hispaanlane ta väljakule lubas. "Aprillikuine mäng Chelsea vastu oli otsustav, see oli mu esimene mäng pärast väga pikka pausi," meenutas Kompany. "Ma ei olnud üldse mänginud – isegi mitte sõpruskohtumistes, aga ta nägi, et ta võib minu peale kindel olla ning pärast seda on kõik ladusamalt läinud."

Belgia ja Eesti vaheline MM-valikmäng toimub järgmisel reedel, ETV otseülekanne algab kell 21.30.