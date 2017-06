Pikalt põlve ravinud Fabio Aru asub Dauphinel võistlustulle

Giro d'Italiast loobuma pidanud Aru koht pole Tour de France'il sugugi kindel, sest tema ettevalmistus on tagasilöögi tõttu olnud tagasihoidlik, kirjutab Spordipartner. Andekas itaallane võistles viimati märtsi alguses Tirreno-Adriaticol, mille ta bronhiidi tõttu pooleli pidi jätma.

Astana on öelnud, et Touril on nende esinumber Jakob Fuglsang. Kui Aru peaks Critérium du Dauphinél aga jõudu näitama, pole välistatud, et Astana mängib kaardid ümber.