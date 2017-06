Võrkpallikoondis raputas viiegeimilise mängu järel endale tuhka pähe

"Väga raske mäng," sõnas sidemängijana alustanud Andres Toobal volley.ee-le. "Vastased olid hästi väikesed, kiired ja tegid igasuguseid kombinatsioone. Eks ta natukene harjumatu oli ja võttis alguses, ma ei ütle, et meilt tuju ära, aga natukene loiuks jäime küll ja ei suutnud oma mängu käivitada."

Rünnakuprotsendilt jäi Eesti peale 52:47 ja vastuvõtul 68:55. Kriitilised kohad olid aga 13 rünnakul tehtud omaviga ja koguni 26 pallingueksimust. "See, et ise niisama palju punkte ära andsime, oligi põhjus, miks täna viis geimi mängisime," nentis kohtumise järel ka rahvusmeeskonna treener Rainer Vassiljev.

Tehnilised hädad jätkasid saalis eilegi rahvusmeeskonna kimbutamist. Kui üleeile pidi Eesti koondis poolest treeningust loobuma, sest saalis kadus äikesetormi ajal valgustus ära, siis eile lakkasid poole mängu ajal osa lampe töötamast. "Juba täisvalgusega on selles saalis pime mängida, aga kui midagi veel ära läheb, siis on olukord ikka päris hull. Loomulikult ei ole see vabandus kahele kaotatud geimile, need läksid ikkagi meie enda servi ja rünnakuvigade nahka," lausus matši järel Rait Rikberg.

"Neil on hea vastuvõtt ja kui nad servi väga hästi kätte saavad, ei anta ühtegi palli kõgelt üles, vaid mäng on ülikiire. See tähendab, et meie blokimeestel on raske õiget kohta valida ja pole midagi öelda, oma stiili mängivad nad päris hästi," lausus Rikberg.

Eesti koondise jaoks jätkub Maailmaliiga laupäeval kell 18.00 algava matšiga Tuneesia vastu.