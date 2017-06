TÄNA | Real ning Juventus selgitavad Cardiffis Meistrite liiga võitja

Hispaania hiid oli poolfinaalis koondskooriga 4:2 üle linnarivaalist Atleticost, Juventus 4:1 üllatajast Monacost. Nii veerandfinaalis kui 1/16-finaalis ei lubanud Itaalia klubi endale lüüa ühtegi väravat, alagrupiturniiril lubas Gianluigi Buffon enda selja taha kaks tabamust.

"Me oleme terve aasta kõvasti vaeva näinud ja kõik sellel hooajal võetud võidud on meid siia toonud," sõnas Juventuse peatreener Massimiliano Allegri. "Laupäeval peame me võitma ja taipama, millistel hetkedel rünnata ning millal kaitsta. Me peame uskuma, et suudame karika koju viia ning peame olema kavalad, et Reali poolt jäetud võimalused ära kasutada."

Juventus jõudis finaali ka 2015. aastal, siis oli nende vastaseks teine Hispaania gigant Barcelona. Kuigi Alvaro Morata viigistas teise poolaja alguses pärast Ivan Rakitici kiiret avaväravat, tõid Luis Suareze ning Neymari tabamused Barcelonale Berliini olümpiastaadionil siiski 3:1 võidu.

"Kaks finaali kolme aasta jooksul on tähtis samm, kuid see pole piisav," jätkas Allegri. "Me peame võitma ja olema tugevad nii tehniliselt kui taktikaliselt. Me ei ole Cardiffis turistidena – me tulime võitma ja trofeed koju viima. 2015. aastal jõudsime finaali ja väärisime võitu, kuid ehk ei olnud me endis piisavalt kindlad, sest olime aastaid Meistrite liigas alt läinud. Me ei oodanud võitu, kuid nüüd on asjad teisiti."

Juventuse finaalivastase Reali jaoks on tegemist juba 15. Meistrite liiga finaaliga, kolmandaga nelja aasta jooksul – 2014. aastal alistas Real lisaaja järel Atletico ning eelmisel aastal olid nad Atleticost üle penaltiseeria järel.

Meeskonna kapteni Sergio Ramose arvates pole numbrid tähtsad. "Homme (täna) on meil kohtumine ajalooga; meie endiga; me peame unustama kõik, mis me varem võitnud oleme ja mõtlema sellest kui meie esimesest trofeest," sõnas Ramos pressikonverentsil.

"Nad kaitsevad väga hästi ja tänasel päeval on nad head ka rünnakul," toonitas Juventuse kohta Reali peatreener Zinedine Zidane. "Ma ei saa öelda, et neil oleks praegu parim meeskond nende ajaloos, kuid neil on suurepärased ründemängijad ja ma usun, et kohtumine saab mõlema võistkonna poolt olema väga avatud."

"Mingit lisasurvet meil ei lasu," kinnitas Zidane. "Usun, et Real teab, kuidas pingest jõudu juurde saada. Me elame alati pinge all, ma nägin seda mängijana, näen seda treenerina. Kõik räägivad, et me oleme favoriidid, kuid finaalis pole favoriite, sest ühes mängus võib palju juhtuda. Enne mängu on võimalused 50-50, kuid me anname endist kõik, et võita."

Taas hakkab finaalis otsustavat rolli kandma Reali portugallasest superstaar Cristiano Ronaldo, kes on sellel hooajal löönud Meistrite liigas kümme väravat. "Ta on hea inimene, sest ta muretseb ka teiste pärast," rääkis prantslane Ronaldost. "Aga tähtis on see, mida ta teeb professionaalselt. Ta tahab alati rohkem, isegi kui tegu on treeninguga, ta tahab alati võita. Ta on sündinud liider."

Juventuse 39-aastane väravavaht Gianluigi Buffon pole oma pika ning teeneka karjääri jooksul Euroopa klubijalgpalli tähtsaimat trofeed veel pea kohale tõstnud. Lisaks 2015. aasta finaali kaotusele jäi Buffon koos Juventusega 2003. aastal alla Milanile.

"Ma olen alati arvanud, et finaali pääsemine ei tähenda midagi, kui sa seda finaali võita ei suuda," sõnas Buffon reedel. "Ma ei vaata Meistrite liigat kui trofeed, mis end minu eest peidab, kuid jah, mu unistus on see võita. Pärast kaotust Barcelonale arvasid paljud inimesed, et mul ei teki selleks enam võimalust, kuid ma olen alati uskunud, et raske töö korral saan uue võimaluse – ja seekord peame selle ära kasutama."

Eeldatavad algkoosseisud

Juventus: Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro, Sami Khedira, Miralem Pjanic, Dani Alves, Paulo Dybala, Mario Mandžukic, Gonzalo Higuain

Real: Keylor Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Isco, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo