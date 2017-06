FCI Tallinna peatreener: me ei pidanud füüsiliselt lõpuni vastu

FCI Tallinnal on olnud tihe graafik, sest nädal aja jooksul on peetud kolm kohtumist. "Olen meestele tänulik, et nad võitlesid lõpuni," ütles FCI Tallinna peatreener Aleksandr Puštov ETV-le. "Meil on palju mänge olnud ja seetõttu ei pidanud me füüsiliselt lõpuni vastu. Mängisime vastasega võrdselt, kuid ühel hetkel kontsentratsioon kadus ning nad lõid värava ära."

Kuigi FCI Tallinn jääb liidrist Levadiast maha 18 punktiga, pole Puštov lootust kaotanud. "Teoreetiliselt on meil võimalus olemas," rehkendas ta. "Kolmas ja neljas ring on veel mängida ning võitleme lõpuni."