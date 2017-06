Kontaveidi endine paarismängu partner: arvan, et Anett jõuab peagi tippu

"Tegin endaga tööd, oma löökidega ja serviga ning mulle tundub, et olen hakanud paremini servima," ütles Ostapenko ETV spordisaatele. "Mängin palju stabiilsemalt ja agressiivsemalt ning ei eksi enam nii palju kui varem."

Ostapenko on maailma edetabelis 47. positisoonil. Temast kaks aastat vanem Anett Kontaveit on 53. positsioonil. 2013. aasta märtsis võitsid nad Tallinnas ITF-turniiri paarismängus ning loomulikult hoiab Ostapenko oma endise partneri arengul silma peal. "Anett on hakanud nüüd väga hästi mängima," tõdes Ostapenko. "Ta on palju juurde pannud. Ta on hakanud hästi liikuma ja tal on väga hea serv. Ta tõuseb edetabelis piisavalt kiiresti ja mängib sel aastal hästi. Arvan, et ta jõuab peagi samuti tippu."

Pariisis abistab Ostapenkot kahel korral paarismänngus French Openi võitnud hispaanlanna Anabel Medina, kuid peatreeeneriks on ikka tema enda ema Jelena, kelle juhendamisel tegi ta õnnestunud ettevalmistuse hooajaks Riias. "Ema aitab väga, sest teab minust kõike sünnist saati," sõnas Ostapenko. "Vahel on muidugi ka raske, sest oleme kogu aeg kõikidel turniiridel koos, kuid üldiselt mulle see meeldib. Siin aitab mind ka treener Hispaaniast, endine mängija Anabel Medina. Ta teab paljusid mängijaid ja on väga kogenud. Tema nõu aitab mul ka edasi liikuda."