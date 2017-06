Jakin tõusis Prantsusmaal 25. ja Laas 108. kohale

Suursaadik: Eesti sport on tabanud prantslasi väga suure üllatusena

Eesti suursaadik Prantsusmaal Alar Streimann sõnas intervjuus ERR-ile, et hetkel peetavad Prantsusmaa lahtised on üks Pariisi üle maailma tuntud sümboleid ja kindlasti on asjatundjad hästi kursis ka Anett Kontaveidi tegemistega.