Aksalu koduklubi vahetas taas peatreenerit

Soome kõrgliiga 2015. aasta meister ja mullune pronks SJK vallandas veebruaris päeva pealt oma eduka treeneri Simo Valakari, sest juhtkond ja juhendaja olid erimeelsustel mängijate palkamispoliitika osas. Tema asemele toodud Sixten Boström kukkus aga täielikult läbi, sest Veikkausliiga 11 vooru järel on SJK teeninud vaid kolm võitu ning on 13 punktiga alles kaheksandal kohal, vahendas Soccernet.ee.

See viis SJK järjekordse vallandamiseni. Koos Boströmiga lahkusid ka tema abilised Jaako Nevanlinna ja Antti Peltonen. Aksalu klubi asub nüüd päästma hispaanlane Jose Manuel Roca, kes Real Madridi akadeemias noore väravavahina oma vutiteed alustas. Hispaanias ta aga läbi ei murdnud ning mängijana on ta saavutuseks Kreeka kõrgliigas mängimine.

Pärast 2013. aastal mängijakarjääri lõpetamist on UEFA Pro treenerilitsentsi omav mees töötanud Kreekas (muuhulgas ka kõrgliigas mänginud Panthrakikoses), Küprosel ja Hispaania madalamas liigas.

"Minu eesmärk on sama, mis klubil: tõusta võimalikult kõrgele ja arvan, et see on võimalik," rääkis mees oma esitlusel. "Tunnen SJK mängijaid juba päris hästi. Olen jälginud nende tegemisi ja analüüsinud meeskonda," rääkis oma silmaga kahte SJK mängu näinud Roca. Tema leping klubiga kestab hooaja lõpuni.