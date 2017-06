Latvala: Sardiinias tuleb oma sõidustiili muuta

"Sardiinias on palju kuumem ja libedam kui Portugalis. Seega on varem startinutel raskem," ütles Latvala. "Ilmselt hakkavad suurt rolli mängima rehvipurunemised. Teed on küll kõvad, kuid need on kaetud lahtiste kividega."

Soomlase meelest on Sardiinias vaja teistmoodi sõita. "Tuleb oma sõidustiili muuta, sest sisekurvides peab ülimalt ettevaatlik olla," lisas Latvala.