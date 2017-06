Endine vormel-1 maailmameister: Alonso raiskab aega

"Sõitja on rahul siis, kui ta on konkurentsivõimeline," lausus ameeriklane. "Alonso on oma parimas vormis ja raiskab praegu lihtsalt aega. Ka McLarenis ollakse löödud olekuga, sest selles tiimis on harjutud võitma."

Andretti vaatab tulevikku siiski optimistlikult. "Olukord võib ainult paremaks minna," tunnistas ta. "McLarenil on hea auto, kuid kõik jääb mootori taha. Olen kindel, et Alonso jõuab tänavu veel punktidele."

Kahekordne vormel-1 maailmameister Alonso osales möödunud nädalavahetusel legendaarsel Indy 500 võidukihutamisel, kus oli sunnitud auto mootoririkke tõttu seitsmendalt kohalt katkestama. "Vaatamata sellele Alonso reiting tõusis," on Andretti kindel.