Buffon ja Ronaldo võivad Meistrite liiga finaalis ajalugu teha

Juventuse edu korral saab 39 aasta ja 126 päeva vanusest itaallasest vanim Meistrite liiga võitja. Hetkel hoiab seda au enda nimel Buffoni kaasmaalane Paolo Maldini, kes oli AC Milani 2007. aasta triumfi ajal 38 aasta ja 331 päeva vanune.

Ronaldo püüab aga viiendat järjestikust väravakuninga tiitlit. Tänavu on portugallasel kirjas kümme tabamust, mida on ühe võrra vähem kui argentiinlasest Barcelona mehel Lionel Messil. Ronaldo ja Messi on ainsad, kes on väravakuninga tiitli neljal korral pälvinud. Kolmel korral on selle saavutusega hakkama saanud sakslane Gerd Müller ning prantslane Jean-Pierre Papin.