Hollandi ründetuus naaseb kodumaale

Seitse aastat Saksamaal veetnud 33-aastane Huntelaar on väljaspoll Hollandit esindanud ka AC Milani ning Madridi Reali. Ajaxisse kuulus mees aastatel 2006-2008. Hollandi koondises on Huntelaar pidanud 76 kohtumist, milles löönud 42 väravat.

"Ajax on mu südames ja mul on hea meel siin tagasi olla," rõõmustas Huntelaar. "Mu roll on selge, kuid ma ei naasnud Hollandisse pelgalt karjääri lõpetama. Üheks sihiks on Hollandi meistritiitel, mida mul auhinnakapis veel pole."