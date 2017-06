Vigadest õppinud Curry: võtame ühe mängu korraga

Kolmandat aastat järjest finaali jõudnud Golden State Warriors läks mulluses finaalseerias ette 2-0, kuid kaotas 3-4. "Võtame ühe mängu korraga," lausus Warriorsi kasuks 28 punkti visanud Stephen Curry. "Nüüd vaatame pühapäevase kohtumise suunas ja üritame ka selle võita. Suuri tähistamisi te poolel teel ei näe."

Ka Curry meeskonnakaaslane Klay Thompson ei lase ennast edust uinutada. "Eelmine aasta läksime 2-0 ette, kuid nüüd on see juba ajalugu," meenutas Thompson. "Peame avamängu võidu kiiresti ära unustama ja keskenduma pühapäevaseks kohtumiseks. Meistritiitlini on veel pikk tee minna."

Warriorsi ääremängija Draymond Green on samuti ettevaatlik. "Eelmised kaks aastat õpetasid meid," sõnas Green. "See kõik on tulnud meile kasuks."