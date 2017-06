Vargad üritasid Mihkel Räime koduklubi rattaid ära viia

Vargad viisid ööl vastu neljapäeva Hollandis Hammer Seriesiks valmistuva Bahrein-Merida rekkast ära kümme ratast. Israel Cycling Academy rattur Mihkel Räim kirjutas enda Facebookis, et ka nende masinatesse üritati sisse murda, kuid õnneks see ei õnnestunud.

"Käidi ka meie meeskonna rekka uksi muukimas, kuid õnneks seekord sisse ei pääsetud," kirjutas Räim.

Eelmisel nädalal Tour of Estonial osalenud Räim alustab koos kuue meeskonnakaaslasega esmakordselt kavas olevat ja kolmest lühemat sorti etapist koosnevat Hammer Seriesi. Täna on kavas 77 km pikkune Hammer Climbi nime kandev etapp Vaalserbergis. Kohal on tosin World Touri meeskonda eesotsas värske Giro d’Italia võitja Tom Dumouliniga (Team Sunweb) ja neli Pro Continental klubi. Staaridest väärivad äramärkimist Andre Greipel (Lotto-Soudal), Caleb Ewan (Orica-Scott), Elia Viviani (Team Sky), Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) ja Alex Dowsett (Movistar), vahendab Rattauudised.ee.

Tiimi saab kuuluda kuni seitse ratturit, igaks etapiks antakse üles viis meest. Avapäev on mägisem – 7 km pikkust ringi läbitakse 11 korda. Igal ringil on kaks mäge, teine mägi on vahetult enne finišit. Esimesed kümme ringi lõpetavat ratturit teenivad meeskonnale punkte. Ratturi punktid lähevad arvesse, kui ta etapi lõpuni sõidab.

Umbes samal põhimõttel jagatakse punkte ka teisel etapil (99,2 km). Viimasele etapile (44,7 km) stardivad meeskonnad vastavalt kogutud punktidele, mis on ümberarvutatud ajalisteks vahedeks. Meeskondade aegu arvestatakse finišis neljanda ratturi järgi ja seega pole välistatud, et tuleb grupifiniš eraldistardi ratastega.