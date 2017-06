Karel Voolaid kutsus U-21 koondisesse 23 mängijat

U-21 koondise ridades on mitmeid A-koondise kogemusega mängijaid – sinisärgis on täiskasvanute koondises vähemalt ühe mängu kirja saanud puurilukk Andreas Vaikla, poolkaitsjad Martin Miller ja Frank Liivak ning ründaja Rauno Sappinen. Nii Liivak kui ka Sappinen on A-koondise ridades kirja saanud ka ühe värava.

Eesti – Põhja-Iirimaa mäng algab Kadrioru staadionil neljapäeval kell 18. U-21 koondis mängib EM-valikturniiri ühes alagrupis veel Hispaania, Islandi, Slovakkia ja Albaaniaga, kellega Eesti kohtub järgmisena võõrsil 12. juunil. Albaania – Eesti valikmängule sõidab Eesti 18 mängijaga.

Eesti U-21 koondis:

Väravavahid

Matvei Igonen (02.10.1996) - FCI Tallinn

Andreas Vaikla (19.02.1997) – IFK Mariehamn (FIN)

Kaitsjad

Oskar Berggren (30.10.1997) – Tallinna FC Flora

Alger Džumadil (29.07.1996) – Paide Linnameeskond (laenul Vasalemma JK–st)

Sören Kaldma (03.07.1996) – Paide Linnameeskond

Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora

Michael Lilander (20.06.1997) – Paide Linnameeskond

Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora

Martin Mägi (18.06.1996) - Paide Linnameeskond (laenul Nõmme Kaljust FC-st)

Henrik Pürg (03.06.1996) – Nõmme Kalju FC

Poolkaitsjad ja ründajad

Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FC Flora

Svjatoslav Jakovlev (24.04.1996) – Tallinna FC Levadia

Andre Järva (21.11.1996) – Paide Linnameeskond

Peeter Klein (28.01.1997) – Nõmme Kalju FC

Frank Liivak (07.07.1996) – FK Sarajevo (BIH)

Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora

Randin Rande (28.07.1997) – Tartu JK Tammeka (laenul FC Florast)

Herol Riiberg (14.04.1997) – Tallinna FC Flora

Mark Oliver Roosnupp (12.05.1997) – Tallinna FC Levadia

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Nõmme Kalju FC

German Šlein (28.03.1996) – Tallinna FC Flora

Magnar Vainumäe (19.04.1998) – Paide Linnameeskond

Peatreener: Karel Voolaid

Abitreener: Ats Sillaste

Väravavahtide treener: Andrus Lukjanov

Arst: Kaarel Kallandi

Füsioterapeudid: Martin Kiho, Priit Ailt

Mänedžer: Ljubov Lobõševa