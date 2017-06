Eesti rannavõrkpallurid loodavad vabapääsmega EM-ile saada

Osa võtavad Läti, Hollandi, Poola, Hispaania, Itaalia, Venemaa, Saksamaa, Austria, Belgia, Norra, Šveitsi, Tšehhi, Soome, Ukraina, Kreeka ja Slovakkia võistkonnad.

Finaalvõistlusele pääseb Rahvusvahelise Võrkpalliliidu (FIVB) edetabeli alusel 32 Euroopa parimat mees- ja naispaari. Eesti meeste esipaaril Kusti Nõlvakul ja Mart Tiisaarel on võimalus pääseda finaalvõistlusele üksnes wild card’iga ehk vabapääsmega. Eesti Võrkpalli Liit on teada andnud, et Nõlvak ja Tiisaar kasutavad seda võimalust kindlasti. Wild card’i saajad – kolm mees- ja kolm naispaari – selguvad juuli lõpus, kui saab selgeks ka lõplik võistkondade nimekiri ning alagruppide jaotus.

Võrkpalliliidu rannavolle projektijuht Urmas Piik avaldas lootust, et Nõlvak ja Tiisaar pääsevad wild card’iga siiski EM-ile ning saavad seal ennast proovile panna. "Mardi ja Kusti hetkevorm on paljulubav – Eesti paari tase liigub aasta-aastalt ülespoole ning maailma tipp pole enam kaugel," sõnas Piik, lisades, et Eesti paari osalemine EM-i finaalturniiril tekitaks kindlasti ka Eesti rannavolle sõprade seas võistluse vastu enam huvi ja annaks spordialale rohkem kõlapinda.

Piigiga nõustus ka Rivo Vesik, kelle sõnul on Nõlvak ja Tiisaar suutelised mängima ennast EM-il esikümnesse ja võimalik, et ka kõrgemale. Vesik, kes on Jurmala EM-finaalturniiril Venemaa koondise teise treenerina, lisas et Lätis toimuv EM on võistkondade poolest tipptasemel võistlus. "Kui vaadata Rio olümpiamängude esiviisikut, siis kolm neist olid Euroopa paarid," lausus Vesik.

Vesik tõi võistluse favoriitidena välja Itaalia paari Nicolai-Lupo, Brouwer-Meeuwseni Hollandist ja Poola tiimi Kantor-Losiak. Medalivõitlusesse võivad endise tippvõrkpalluri hinnangul sekkuda ka korraldajamaa Läti tiim Samoilovs-Šmēdiņš ja Vesiku juhendatavad Stojanovski-Jarzutkin ning Liamin-Krasilnikov Venemaalt. "Euroopa paaride tase on viimastel aastatel väga võrdseks läinud, seega võitjat on tegelikult võimatu ette ennustada – finaali võib pääseda ka hoopis mõni teine tiim. Igal juhul tõotab tulla pingeline ja tasavägine võistlus," kommenteeris Vesik.

Euroopa meistrivõistluste finaaliks rajatakse Jurmala randa rannavõrkpallikompleks kuue väljakuga – neli võistlus- ja kaks soojendusväljakut. Kokku peetakse väljakutel viie päeva jooksul 144 mängu, tribüünidele mahub võistlustele kaasa elama ligi 3000 pealtvaatajat.

Finaalturniir algab 16. ja 17. augustil alagrupimängudega. Reedel, 18. augustil toimuvad valikmängud ja kaheksandikfinaalid, laupäeval, 19. augustil kohtuvad poolfinalistid ning pühapäeval, 20. augustil on naiste ja meeste finaalid. Kõigile alagrupimängudele on pealvaatajatele sissepääs tasuta.