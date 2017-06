Väravavaht lõi otsustava penalti ja Lyon võitis taas Meistrite liiga

Nii normaal- kui lisaaeg lõppesid Cardiffis väravateta ja võitja selgitati penaltiseerias. Seisul 6:6 asus penaltit lööma PSG väravavaht Katarzyna Kiedrzynek, kuid lõi mööda. Tema järel oli kord Lyoni puuriluku Sarah Bouhaddi käes, kes ei eksinud ja tõi Lyonile võidu.

Seejuures kohtusid naiskonnad 19. mail ka tänavuse Prantsusmaa karika finaalis, seal oli lisaaja järel seis 1:1 ning penaltiseerias jäi Lyon samuti 7:6 peale.

Meistrite liiga finaalmängu parimaks valiti Lyoni mängija Dzsenifer Marozsan.

Lyonile on see teine järjestikune ja ühtekokku neljas Meistrite liiga võit. Bouhaddi on ka ise kõigil neljal korral naiskonda kuulunud, lisaks temale on neljal korral Lyoniga võidutsenud ka Wendie Renard, Camille Abily ja Eugenie Le Sommer.

PSG lõpetas Prantsusmaa liigas tänavu kolmandana ja järgmisel hooajal eurosarja ei pääse.