Andrus Veerpalu abistab Team Haanjat senisest enam

46-aastane Veerpalu on viimased aastad olnud Kasahstani suusataja Aleksei Poltoranini tiimi liige. Eesti tugevamaid murdmaasuusatajaid ühendava Team Haanja juures, kuhu kuuluvad uuel hooajal ka tema lapsed Anette ja Andreas Veerpalu, on ta seni jaganud koos Anti Saarepuuga treenerinõu, sel hooajal teeb ta seda varasemast enam.

"Üldist nõu kõigile ja kindlasti oma lastega olen päevast-päeva koos ja nendega saan võib-olla kõige rohkem koostööd teha," sõnas Veerpalu ETV-le. "Aga laagris kindlasti kõigiga, Antiga vaatame treeningplaane."

Poltoranini tiimis juures jätkab Veerpalu varasemast tuttavas rollis, treeningpartnerina, hooldemehena ja nõustajana. Koostöö kahe kooslusega on võimalik, aga natuke on sätitamist. "Eks koostöö Alekseiga jätkub ja kindlasti talvel on natuke vähem aega Team Haanjaga koostööd teha. Aga samas on maailma karika võistlused sama koha peal. Eks ikka suhteliselt ühe koha peal oleme, võistleme ja saab seal samamoodi."