Motokrossi Eesti ja Läti meistrivõistlused jätkuvad Pärnus

Eeloleval nädalavahetusel sõidetakse Pärnu Lennuvälja motopargis Addinol Eesti motokrossi meistrivõistluste teine etapp, kus lisaks Eesti punktide jagamisele võisteldakse ka meie lõunanaabrite tiitlivõistluste arvestuses. Sarnaselt avaetapile on võistlema tulemas kõik meie tipud ja kiired sportlased kõikidest naaberriikidest.

Eesti parimatest on laupäeval Pärnus stardijoonel avaetapil Langel MX1 klassis võidutsenud Tanel Leok, kes sai toona MX2 klassis Harri Kullase järel teise koha. Viimasena nimetatu ei saa aga Pärnus vigastuse tõttu osaleda, kuid on raja ääres sõpradele kaasa elamas. Samas on MX1 klassis stardis avaetapilt puudunud Gert Krestinov, Langel kolmanda koha saanud Priit Rätsep ning ülejäänud meie ja naaberriikide kiiremad MX1 klassi sõitjad. MX2's puuduvad lisaks Kullasele ka avaetapil kolmanda ja neljanda koha saanud Karel Kutsar ja Hardi Roosiorg, kes mõlemad ravivad samuti oma vigastusi. Leokiga lähevad aga rinda pistma tema onupoeg Aigar, eelmise aasta juunioride MM-i hõbe Meico Vettik, teised meie kiired krossisõitjad ning mitmed head välissõitjad.

Päeva lõpuks selgitatakse välja aga tänavune "Pärnu Kuningas", kus osalevad parimad MX1 ja MX2 klasside sõitjad.

Pühapäeval võistlevad Pärnus aga kolme- ja neljarattaliste klasside sõitjad eesotsas kohaliku motoklubi sõitja Kevin Saarega, kes võitis Langel kindlalt mõlemad Quad Open klassi võidukihutamised. Temaga lähevad vastamisi kõik teised Eesti, Soome ja Läti parimad sõitjad. Korvidel on samuti võistlema tulemas enamus, kes Langel esimestele kohtadele heitlesid ning mitmed külalispaarid, keda avaetapil osalemas polnud.

Traditsiooniliselt on parimatele välja pandud ka rahalised auhinnad ning tänavu on iga Addinol Eesti meistrivõistluste etapi rahaline auhinnafond 4200 eurot. Lisaks on Monster Energy MX1 ja MX2 klasside sõitjatel võimalust lisa teenida “Bikeman Holeshot” arvestuses, kus kõikide etappide iga võistlussõidu stardi võitja saab 50 eurot.

Laupäeval astuvad Langel võistlustulle 50cc, 65cc, 85cc, MX125, MX2, Monster Energy MX1 ja MX V (Veteran) masinaklassid ning pühapäeval Quad 50, Quad 100, Quad 200, Quad 200B, Quad Open, külgvankrid, MX Hobi, külgvankrid Veteran, külgvankrid Hobi, Quad Hobi, Quad 250, Quad Veteran, Quad Naised ja Quad Amatöör.

Eesti meistrivõistluste arvestust peetakse klassidele 65cc, 85cc, MX125, MX2, Monster Energy MX1, MX V (Veteran), Quad 50, Quad 100, Quad 200, Quad Open ja külgvankrid ning ülejäänutele toimuvad karikavõistlused.

Võistluste pidulik avamine ja võistlejate koosolek algab Pärnus kummalgi päeval stardiväljakul kell 11:00 ning esimene start antakse kell 11:30.