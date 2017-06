Eesti tõusis FIFA edetabelis tagasi saja parima jalgpalliriigi hulka

Eesti langes esisajast välja mullu suvel ning septembriks olime langenud 130. kohale, mispeale vahetas Reim treeneritoolil välja Magnus Pehrssoni. Seejärel on Eesti visalt tõusnud ning täna avaldatud pingereas oleme 98. kohal. Tõus võrreldes eelmise kuuga kaks kohta ning Reimi perioodi algusega 32 kohta, kirjutab Soccernet.ee.

Eesti rekordmadal koht on 137. mis omistati meile 2008. aasta oktoobris. Eesti parim koht FIFA edetabelis on 47., kus oldi 2012. aasta märtsis.

Tabeli esimese üheksa osas muutuseid ei toimunud ja see on järgmine: Brasiilia, Argentina, Saksamaa, Tšiili, Kolumbia, Prantsusmaa, Belgia, Portugal ja Šveits. Küll aga tõusis 10. kohta koos Hispaaniaga jagama Poola.

Kui Eesti järgmine vastane Belgia on tabelis seitsmes, siis ülejärgmine vastane Läti 122. kohal (+2). Eesti lähiriikidest on Leedu 104. (-4), Rootsi 34. (0), Venemaa 63. (-2) ja Soome ajaloo rekordmadalal 108. (-11) kohal. Eesti MM-valiksarja alagrupikaaslastest on Bosnia ja Hertsegoviina 29. (0), Kreeka 40. (-1), Küpros 91. (+5) ja Gibraltar 206. (0) tabelireal.