Agent: Zlatan sooviks jätkata Unitedis, kuid kaalub ka teisi pakkumisi

35-aastane Ibrahimovic liitus Unitediga 2016/17 hooaja eel ning mängis Euroopa liiga võiduga lõppenud aastal klubi olulist rolli, kui lõi 46 mänguga 28 väravat.

"Ta tahab Inglismaale jääda ning tippklubis mängida. Ta näeb, et saab ManU meeskonnale kasulik olla, miks mitte siis klubisse jääda?" kommenteeris Ibrahimovici agent Mino Raiola Reutersi vahendusel.

"Kõige ausam on esmalt Unitediga asjad läbi rääkida, kuid Zlatan oleks ka teiste tippklubide jaoks vajalik mängija ning meil on laual mitmeid pakkumisi ning me peame ka neid analüüsima," rääkis agent oma kliendi hinda üles.

Agendi sõnul on kõige olulisem põlvetraumast korralikult taastuda. Ibrahimovic postitas hiljuti, vaid 42 päeva pärast vigastada saamist, sotsiaalmeediasse video, kus ta on juba uuesti treenimas.