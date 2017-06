Gary Lineker: Bale on läbi aegade üks paremaid Briti jalgpallureid

"Ma paneksin ta sinna tabeli tippu, ta peab kindlasti olema kümne parima mängija seas," sõnas Lineker BBC-le. "Ta on võitnud palju, aidanud Walesil olla edukam kui nad viimaste aegade jooksul suutnud olla ning ta mängib jalgpallimaailma gigantide ridades ehk ta on praegu maailma tipus ja oma parimas eas," lisas Lineker.

2013. aasta suvel müstilise, peaaegu saja miljoni euro eest Tottenhamist Real Madridi liikunud mängumees aitas Hispaania kuninglikul klubil võita Meistrite liiga kümnendat korda klubi ajaloos, kui Bale lõi lisaajal värava, mis viis Reali linnarivaali Atletico Madridi vastu juhtima, kirjutab Soccernet.ee.

"Olen teda alati imetlenud, kui ta mängib. Ta on suurepärane talent. Olen kindel, et ta tahab Meistrite liiga finaalis suurt rolli mängida, sest mäng toimub tema kodulinnas (Cardiffis - toim.)," ütles endine Tottenhami ründaja. "Tal on kahjuks olnud sel hooajal palju vigastusi, kuid üleüldiselt on ta Real Madridis tõestanud end kui maailmaklassi jalgpallurina."