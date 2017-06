GRAAFIK | Täna algab kolmas järjestikune Warriors - Cavaliers finaalseeria

Cleveland Cavaliers on sellel hooajal mänginud 95 ning Golden State Warriors 94 kohtumist, kuid suures plaanis pole need mingit tähtsust omanud. Selle aasta finaalseeriaks hakati valmistuma juba eelmise lõppedes, sest need meeskonnad on NBA-s praegu teistest peajagu üle. Seda näitab ka lihtne statistika – kahe peale kaotasid Warriors ja Cavaliers selle hooaja play-off’ides vaid ühe kohtumise.

2015-16 hooaja finaalseeria oli ajalooline. Kunagi varem ei olnud üks meeskond jäänud 1:3 kaotusseisu ning sellest suutnud välja tulla, võimsa saavutusega hakkama saanud Cavaliersi jaoks oli tegemist frantsiisi ajaloo esimese tiitliga. Warriorsi kimbutasid eelmisel kevadel mitmed probleemid – esiteks aeti põhihooajal maruliselt taga NBA rekordit tähistavat 73 võitu, Draymond Green pidi mängukeelu tõttu jätma vahele finaalseeria viienda mängu ning Stephen Curry polnud päris sajaprotsendiliselt terve.

Cavaliers - Warriors finaalseeria infograafik. Fotod USA Today Sports/Scanpix; AFP/Scanpix. Täissuuruses nägemiseks vajuta infograafikule.

Sellel hooajal on Warriors oma ridadesse 2014. aasta MVP Kevin Duranti näol lisanud veel ühe pusletüki ja Cavaliersi jaoks saab triumfi kordamine olema erakordselt keeruline. Sellele viitavad ka ekspertide arvamused – ESPN-is ennustasid finaali tulemust 28 ajakirjanikku, kellest 23 pakkusid võitjaks Warriorsi, Sports Illustratedis ennustasid Warriorsi triumfi üheksast seitse.

Paberil on Warriorsi ja Cavaliersi vaheliste finaalide kolmas vaatus ehk kõige tugevam vastasseis NBA ajaloos, kuid Warriors peaks sellel korral Cavaliersist siiski tugevam olema. Kui Cleveland tahab tiitlit kaitsta, ei saa nad jääda lootma oma suurele kolmikule LeBron James – Kyrie Irving – Kevin Love. Kõik meeskonna lülid peavad igal õhtul tegema mitte hea, vaid väga hea mängu ning J.R. Smith ja Kyle Korver ning mehed nagu Channing Frye, Tristan Thompson, miks mitte ka Deron Williams, peavad kõik vajalikel hetkedel olema valmis tähtsaid viskeid tabama.

NBA finaalseeria mängukava:

1. juuni Oaklandis (Eesti aja järgi kell 4.00)

4. juuni Oaklandis (3.00)

7. juuni Clevelandis (4.00)

9. juuni Clevelandis (4.00)

12. juuni Oaklandis (4.00; vajaduse korral)

15. juuni Clevelandis (4.00; vajaduse korral)

18. juuni Oaklandis (3.00; vajaduse korral)

