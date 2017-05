Eesti parimateks korvpalluriteks valiti esmakordselt Vene ja Pokk

Hooaja parima meeskorvpalluri tiitel on möödunud kümnekonna aasta jooksul kuulunud enamasti ikka Kristjan Kangurile, kuid tänavune aasta on selles reas erand. Valik langes Venemaa klubis Nižni Novgorod hea hooaja teinud Venele, kes oli auhinda hooaja lõpetamisel Tallinnas isiklikult vastu võtmas. "Mul on hea meel, et olin kogu aasta terve," ütles Vene ETV spordisaatele. "Hooaeg oli selline nagu ikka. Kuigi me play-offi ehk kõige magusamatele mängudele ei pääsenud, tegin enam-vähem korraliku hooaja."

Hooaja parim naiskorvpallur on esmakordselt Pokk, kes võitis koduklubi Kelterniga Saksamaa meistrivõistlustel hõbemedali. Välja kuulutati ka koduse meistriliiga sümboolsed viisikud, meistriliiga aasta treeneriks nimetati Aivar Kuusmaa.