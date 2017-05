Murdmaasuusatajad lähevad olümpiahooajale vastu määrdetiimita

Eesti murdmaasuusatajate peaeesmärk PeyongChangi taliolümpial on teatemeeskonna kümnes koht ja Marko Kilbi jõudmine klassikasprindis finaali. Treeneritena jätkavad Anti Saarepuu ja varasemast suuremas mahus Andrus Veerpalu, lisaks toetab Team Haanja ka kiiruisutaja Saskia Alusalu. Tüli suusaliiduga rahastamise küsimuses on endiselt üleval ja just hooldetiimi palkamise osas on seis lahtine. Koostöö suusaliiduga Team Haanjal praktiliselt puudub.

"Suhet väga ei ole," ütles Team Haanja treener Anti Saarepuu ETV spordisaatele. "Meil on laagrite plaan paigas ning oleme sellele katte leidnud. Võrreldes eelmise aastaga oleme saanud kümmekond laagripäeva juurde. Meele teeb aga mõruks, et meil ei ole hooldemeeskonnaga lepinguid sõlmitud. 23 aastat on Eesti murdmaasuusatamise koondisel olnud hooldetiim, kuid täna seda ei ole. Olümpiani on aga üheksa kuud ja see paneb mõtlema, kuidas olukord lahendada."